Dette skjedde natt til 18. mai

Mens det var et utall oppdrag for politiet natt til 17. mai, har det påfølgende natt vært særdeles rolig. Det kan tenkes at politiet har hatt det travelt med å legge kabal.

Skyet, delvis skyet

Været i Trøndelag: Nordvest bris, fra utpå ettermiddagen nordøst bris på kysten av Sunnmøre. Enkelte regnbyger eller sluddbyger, snø over 200-400 m.

Det blir skyet, eller delvis skyet, og rundt 6-7 varmegrader i Namdalen i dag.

Koronautredning

Ved midnatt var det registrert 8.249 tilfeller av koronasmitte i Norge, ifølge NTB. Det medfører en økning på 12 siste døgn. De siste to dagene er økningen på 28 tilfeller.

Når WHO samles mandag, vil en koalisjon av 120 stater, under ledelse av EU og Australia, be om en uavhengig gransking av korona-utbruddet.

Australia tok initiativ til utredningen, noe som førte til sterke økonomiske sanksjoner fra Kina.

Ved 13-tida på selveste nasjonaldagen fikk Line Levang skikkelig napp – og etter en forholdsvis kort kamp lå laksen på 18 kilo i båten.

Ikke siden 2014 har Namdalen hatt sin egen prost i fast stilling. I løpet av høsten begynner Frode Askekjær i jobben og flytter til Namdalen sammen med kona Berit.

