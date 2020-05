– Det slår når hele Namdalen står bak

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fire lokalpolitikere og lederen i Namdal regionråd er samlet i lokalene til tingretten i fjerde etasje. Stemninga, gleden og lettelsen er stor – få timer etter at det er blitt kjent at Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV har bestemt seg for å si nei til regjeringas forslag om å redusere antall rettskretser i Norge.