Leka må gå videre

Kommunestyret på Leka skal onsdag behandle den såkalte varslersaken, der rapporten fra Revisjon Midt-Norge skal diskuteres bak lukkede dører. Det var hovedverneombudet i Leka kommune som sendte et varsel til kontrollutvalget rettet mot daværende rådmann og tidligere ordfører Per Helge Johansen.

Behandlinga av saken har vært preget av hemmelighold, samrøre og politisk splid. Det er prisverdig at saksframlegget fra setterådmannen til kommunestyret ble gjort offentlig, men rapporten fra Revisjon Midt-Norge bør også legges fram. NA har krevd innsyn i denne på vegne av offentligheten, fordi det er bare gjennom full åpenhet om de prosessene som har foregått at det er mulig å skape såpass ro at Leka-samfunnet kan gå videre.

Varslersaken er nettopp det – et varsel fra noen som har krav på beskyttelse. Selve begrepet varsler innebærer at enkeltpersoner skal kunne kritisere maktapparat og sin egen ledelse uten å frykte represalier. Det er et grunnleggende prinsipp i et velfungerende demokrati. Det er medienes plikt og samfunnsansvar å forsvare denne rettigheten.

Det betyr ikke at varslerne skal identifiseres eller henges ut, tvert imot, det er også medienes plikt og ansvar å beskytte kilder og enkeltmennesker. Det er fullt mulig å omtale rapporten og samtidig ta nødvendige personvernhensyn til varslerne.

Det er en del av det å være leder eller valgt til et politisk verv at du kan bli stilt til ansvar. Derfor stiller vi i mediene også andre krav til ledere og politikere, enn til folk flest, vanlige ansatte eller enkeltpersoner.

Vi har et håp om at kommunestyret på Leka kan samle seg om at det er viktig å få alt som har skjedd i varslersaken på bordet. I tillegg må det skapes en felles forståelse for de ulike rollene som er nødvendige både i en kommune, lokaldemokratiet og samfunnet for øvrig.

Det kan være et første skritt på vegen til å lege sårene på Leka.