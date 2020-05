Elgåen ny distriktsredaktør i NRK Trøndelag

NAMDALSAVISA

Elgåen har lang erfaring som journalist fra NRK Innlandet, NRK Trøndelag og nærradio. Han har også flere år med ledererfaring. Nå ser Elgåen fram mot fortsettelsen.

—Jeg er veldig ydmyk og takknemlig over å ha fått denne tilliten. NRK Trøndelag er et svært godt distriktskontor, og med et sterkt nyhetsmiljø. Jeg ser fram til å fortsette jobben sammen med våre flinke medarbeidere i hele fylket, slik at vi daglig kan levere viktige og interessante nyhetssaker fra Trøndelag til hele landet, sier Elgåen i ei pressemelding.