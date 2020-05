Otterøya vant nasjonal lesekonkurranse – onsdag fikk «norgesmesterne» bøker og Grandiosa i premie

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: Ikke lenge etter at landets skoler ble stengt 12. mars ble det satt i gang en stor nasjonal lesekonkurranse for å opprettholde lesinga mens elevene hadde hjemmeskole. Oppvekstsektoren i Namsos kommune tok raskt en beslutning om at de også skulle være med, og til sammen har 82 klasser i kommunen deltatt i konkurransen som varte fram til skolene startet igjen i slutten av april.