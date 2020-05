– Saken er fortsatt under behandling

NAMDALSAVISA

NAMSOS/OSLO: I tur og orden har fagforening, Helse Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag, ordfører i Namsos, stortingsrepresentant og Namdal regionråd vist sin frustrasjon over at utbygging av landingsplass for det nye redningshelikopteret AW101 på sykehuset er utsatt for fjerde gang.