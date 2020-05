– Vi er så vant til at det er kaldt, så i dag har vi kledd på oss for mye

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er helt fantastisk her nå. Å sitte i sola, høre på musikken og se utover Namsos by. Jeg merker også at jeg har kledd på meg for godt, for nå er det varmt, sier Astrid Bergslid, som deltok under utendørsgudstjenesten på byfjellet Klompen Kristi himmelfartsdag.