Brannvesenet hjalp Monica med å redde Dexter – så stakk papegøyen til skogs igjen

Etter å ha vært på rømmen i over et døgn ble den snakkesalige papegøyen lokalisert like bak huset i Fossbrenna. Men da brannvesenet rykket ut for å hjelpe, forsvant toåringen inn i skogen.