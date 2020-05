Etterlyser den skravlete papegøyen Dexter

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet i Trøndelag sendte ut følgende melding torsdag like før klokka 13:

En skravlete papegøye har rømt fra sitt hjem i Namsos. Grå med rød stjert.

Fuglen ble sikkert like ivrig etter å komme seg ut som alle oss andre, da sola endelig sendte sine varme stråler over byen.

På Facebook skriver eieren av papegøyen følgende:

Dexter har tatt seg en luftetur fra Fossbrenna mot Svartfjellet. Har ikke stukket av før, så han vet ikke hvordan huset vårt ser ut. Kan fly et stykke, er tam og setter seg gjerne på arma eller skuldra hvis noen ser han og lokker på han, kommer gjerne når noen sier «kom da!» Han kan finne på å si «kom da» til deg også.. Han er grå med rød stjert, har høye plystrelyder, men er stille når han er usikker. Er redd for at det blir for kaldt for ham til natten. Ring 94474704 hvis du hører eller ser noe. Politiet er også varslet.