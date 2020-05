MORGENRAPPORTEN:

Redningsaksjon etter at mann fyllekjørte båt på land

Luftambulanse, brannvesen og politi rykket ut for en båtfører som kjørte på land ved Marøya. Fører, som skal ha vært alene i båten på ulykkestidspunktet, blåste deretter til «langt over lovlig verdi». Her er morgenrapporten fra NA!