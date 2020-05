Har anmeldt saken

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tidligere denne måneden ble det kjent at et sikkerhetsbrudd hos selskapet Conexus som leverer den skybaserte programvaren som lagrer personopplysninger for 40.000 personer i tre fylkeskommuner, har hatt et sikkerhetsbrudd. Det har resultert i at det fra 23. mars til 5. mai har vært mulig å hente ut personidentifiserbar informasjon fra systemet.