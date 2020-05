Kunsten å ta på sokker

NAMDALSAVISA

La oss si at du står opp 04:40, fordi et av barna har bestemt seg for at det var en god ide. Og du har lyst til å ta på deg sokker. Dersom du akkurat har flyttet inn i et større hjem, er det slett ikke sikkert du får til det.

Dersom en rent hypotetisk småbarnsforelder og nybakt huseier ønsker å ta på sokker, er den ene utfordringen at barn er ganske rå på å kreve å bli prioritert. Dette gjelder særlig dersom den ene ungen vekker den andre ungen. For selv om det er iskaldt på gulvet og du virkelig burde hatt på sokker for å ikke bli forkjøla, kan altså dette være vanskelig når to små mennesker skriker etter mat (eller trøst (eller trøst fordi maten var feil)) eller kjeks fordi trøsten var feil))).