Noe kan fortsatt gå i arv

NAMDALSAVISA

Det var sånn omtrent på denne tida av året at kong Harald pleide å komme til Bjøra for å presentere sine fluer.

Det finnes så mange bilder en tar vare på i livet. Det kan være et klassebilde, av barna, foreldre og ungdomskjærester som har en tendens til å henge med.

På Lerkendal blir vi varm om hjertet i minuttene før avspark når Åge fyller stadion med «Bilde tå’n Ivers».

Når det dukker opp et bilde – eller at kong Harald snakker til oss – rører det alle nordmenn. Dessuten; Kongen slutter aldri å overraske. Positivt.

Nå sist på 17. mai, da kong Harald og dronning Sonja kjørte rundt i «Frihetsbilen» fra 1945 og møtte folket. Ikke fiffen på Frogner, men blant vanlig folk via Grünerløkka til de svingte innom Ullevål sykehus. Det for å vise helsearbeiderne den respekt de fortjener.

Mitt hjerte arbeider på høytrykk for det norske monarkiet. Hvordan er det med deg?

For noen år tilbake var jeg så heldig å være med fjelloppsynsmann Oddvar Åsvoll sammen med lensmann Arnstein Wagnild på oppsynstur.

Under en pust på en bærflekk vandret blikket rundt de mektige Snåsafjella som slynget seg inn mot Lierne. Åsvoll, som har skrevet den levende boka «Livet i fjelli», sa akkurat det jeg tenkte der og da.

«Kjenner du det, det er som fjella snakker til deg».

Praten gikk. Blant annet om de gode samtaler.

«Å prate med ei skikkelig bestemor har en langt mer igjen av enn å snakke med all verdens fagfolk».

Jeg tolket Åsvoll dit hen at vi trenger alle noen søyler i livet, som bare er der, som en ikke trenger å bestille time til.

Kong Harald er en slik søyle eller bauta om du vil. Han er selv bestefar, men klarer også å bety noe for oss i hverdagen.

Som ei bestemor i bildet til fjelloppsynsmannen sitter kongen inne med livserfaring, klokskap og en varme som han deler med oss.

Han er inkluderende og har et menneskesyn som bunner i respekt, noe dessverre ikke alle skattebetalere deler.

Men kongen er som deg og meg. Med jevne mellomrom må vi unne oss fri fra den dagligdagse tralten. Noen bare flater ut på ei svett solseng, mens andre topper det hele med spenning.

Som laksefiske i Bjøra. Det er rundt 450 lakseelver i Norge – jeg har ikke sett dem alle, men er sikker på at Bjøra må være en av de mest delikate for laksefiskerne. Det kunne ikke være uten grunn at kong Harald år etter år tok med seg sine venner til denne elva.

Det er ei stund siden kongen har vært her på ferie nå. Hvorfor? Det skal vi ikke spekulere for mye i. Kanskje har han gått under radaren og har vært der, kanskje kommer han snart. Hvem vet?

Laksefiskerne er i Bjøra hvor de prøver lykken på Kongevaldet. Om litt åpnes også «Elvenes dronning». Elvene kan om spådommene slår til, gå langt over sine bredder, men etter flommen venter den spenstige villaksen.

Kongen og dronninga har brukt Namdalen flittig for å lade sine batterier. Dronning Sonja på sine sykkelturer i Ytre Namdal. Hun kunne ha valgt så mye annet enn det.

Så er det slik at spørsmålet om monarki eller republikk ikke skal avgjøres ut fra hvordan en konge framstår, men hva nasjon Norge er best tjent med. Ingen med vettet i behold vil trappe opp på Slottet med oppsigelsesbrevet til dagens monark. For republikanerne må det føles som å stampe i motbakke på lang sikt også. For også etterfølgeren, litt lenger bak i bilkortesjen, framstår som en ny ledestjerne.

Ha ei rojal helg!