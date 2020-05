Blått lys for «samvirken» på Bergsmo

NAMDALSAVISA

BERGSMO: I løpet av sommeren vil et av de tre eldste samvirkelagene i Norge stenge butikkdøra. I 134 år har folk handlet på Grong Samvirkelag, det som nå hetter Coop Grong SA, men i løpet av sommeren vil det være slutt.

– Det er trist, men jeg tror ikke det kommer som ei overraskelse på noen av eierne. Vi har over flere år jobbet for å få opp omsetninga, og selv om eierne har vært veldig støttende og har stilt opp for butikken sin med dugnader og handel, var det etter hvert ganske klart hvor dette ville ende, sier leder for avviklingsstyret Audun Storli Fiskum.

De klarte å holde ting gående med ganske små marginer helt til handelskonkurransen tilspisset seg i Grong sentrum.

– Vi har nå fått to billigbutikker i kort avstand fra Bergsmo, og da ble det vanskelig, sier Trude Smalås i avviklingsstyret.

Til slutt ble egentlig valget når butikken skulle legges ned. Vedtaket ble gjort på årsmøtet nå nylig.

– Vi har de siste årene tært på egenkapitalen for å dekke opp underskudd. Det sier seg selv at det går ikke på lang sikt, sier Fiskum.

Pris, pris og atter pris

– I coop-systemet, som i alle andre butikkjeder, er det omsetning som avgjør hvilke innkjøpspriser butikkene får fra kjeden. Vi er så små at vi må betale nesten like mye for varene som større butikker i kjeden kan ha som utpris. Det sier seg selv at vi sliter med å konkurrere, sier Fiskum.

– Det er vel et ønske om at alt skal være stort. Det skal være færre og større butikker, sier Smalås.

Det er klart at noen praktiske utfordringer vil det bli for folk på Bergsmo når butikken forsvinner.

– Men det de fleste snakker om er det sosiale som forsvinner. Det er her vi treffer sambygdingene. Her treffes både damer og herrer for en kaffekopp til faste tider, og her møter vi naboen. Dette kommer vi til å savne, sier Fiskum.

De frykter også at det skal bli vanskeligere å få folk til å bosette seg på Bergsmo når butikken nå forsvinner.

– Nærbutikken er viktig for mange.

Det eneste som kan redde videre drift er om noen private er interessert i å drive butikken videre i en eller annen form.

– Vi ønsker oss det kommer noen driftige og kreative folk som sier at de vil overta. Det er store lokaler som bør fylles med aktivitet på en eller annen måte, sier de.

Selvstendig lag

Coop Grong på Bergsmo har i alle de 134 årene vært et selvstendig lag.

– Bergsmo var sentrum i Grong før jernbanen, Da var to butikker, meieri, kjøttbearbeidig, to bakeri og både lensmann og prest. Coopen er nå det siste som forsvinner, sier Smalås.

Noen runder med prat om sammenslåing har det vært, men Coop Grong har forblitt en selvstendig enhet.

Selve nedleggelsen av laget vil ta lang tid.

– Det som er viktig for oss er likevel at de midlene som fremdeles finnes i laget skal brukes her på Bergsmo. Eierne får tilbake sine innskudd og sin medlemskontingent, og det som blir igjen skal brukes i nærmiljøet, forteller medlemmene i avviklingsstyret.

Når den siste kunden går ut av døra på butikken på Bergsmo er ennå ikke klarlagt.

– Fra dags dato vil vi ha 50 % på alt som ikke er dagligvarer. Så må vi ha drøftinger utover sommeren hvor lenge vi skal holde på. Men sluttstrek settes i løpet noen få måneder, sier Fiskum.

I dag er det to faste ansatte og en tilkallingsvikar som jobber på butikken, og som mister jobben når "samvirken" på Bergsmo stenger dørene.