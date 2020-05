Funnet igjen, stakk av igjen – nå er Dexter hjemme

NAMDALSAVISA

Politiet i Trøndelag sendte ut følgende melding torsdag like før klokka 13:

En skravlete papegøye har rømt fra sitt hjem i Namsos. Grå med rød stjert.

Det viste seg å være papegøyen Dexter, som hadde stukket av fra eier Monica Pettersen. Hun skrev blant annet følgende på Facebook:

Dexter har tatt seg en luftetur fra Fossbrenna mot Svartfjellet. Har ikke stukket av før, så han vet ikke hvordan huset vårt ser ut.

Lørdag formiddag, litt før halv 12, skrev Pettersen til NA at de fra hjemmet kunne høre Dexter «plystre som bare det» ved hjemmet.

– Det var bare å løpe mot toppen av fjellet, der lydene kom fra, forteller Pettersen.

Fristet av kjeks - fremdeles litt uregjerlig

Under fredagens redningsaksjon, hvor brannvesenets mannskaper kom med lift, og heiste Pettersen høyt opp i trærne hvor Dexter satt, endte Dexter opp med å fly vekk. Med mye vind og usikkert underlag skal ha gjort papegøyen nervøs.

På fjellet er trærne mye lavere, og lørdag klatret Dexter bare ned, da Ola Morten Alstad, Monicas kjæreste, kom med tilbud om en kjeks. Selv om Dexter satt på Alstads skulder og spiste kjeks, var ikke dramatikken helt over.

Rett etterpå bestemte Dexter seg for å fly vekk et øyeblikk, og satte seg like ved. Noen forhandlinger senere, så var Dexter endelig hjemme igjen, og er i fin form.

Hørte ham hver morgen

– Det er helt utrolig. Jeg hadde ikke trodd det, i alle fall ikke etter i natt. Han tåler tydeligvis mer enn hva vi tror, sier Alstad.

Da står Dexter i stua og pusser seg på skuldra, eller drikker vann fra en kopp.

Pettersen skrev tidligere at hun fryktet det ville være for kaldt for Dexter på natten. Hun fryktet også at han var begynt å bli sliten og sulten. Alstad forteller at håpet har sviktet litt, jo lengre tid som har gått.

– Håpet kommet opp igjen, for vi har hørt ham plystre hver morgen. I går hørte vi ham ikke hele dagen, etter at brannvesenet var her, forteller Alstad.

Mye god hjelp

Nå er bekymringene over, og Dexters hjemkomst skal feires med peanøtter, annen snacks, og godt med drikke.

Paret er veldig takknemlige for alle som har bidratt, og sjeleglade for at brannvesenet valgte å utvide virksomhetsområdet sitt. Med brannvesenets hjelp, var Monica svært nærme å få tak i Dexter, før aksjonen midlertidig måtte avbrytes, og Dexter fløy vekk.

– Den redningsaksjonen hadde nok gått bra, om ikke grunnen under brannbilen hadde gitt etter litt. Sånne ting går ikke an å forutse, sier Alstad.

Flere venner av paret har hjulpet til, vært ute og lett, og mange ukjente har kommet med tips. Paret selv har vært på tå hev i et par dager.

– «Tvert» vi hørte en lyd dro vi ut.

Natt til lørdag var de også ute, etter at de hadde fått et tips om at Dexter hadde befunnet seg i Breivika.

Selv om han nok har fått smaken på friflyvning, blir det ikke mer av det med det første. Nå blir det inneflyvninger, og buret blir med ut for neste lufterunde.