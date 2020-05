Åge spilte for over 250.000

NAMDALSAVISA

Torsdag spilte Åge og Sambandet konsert i opptak, og lørdag ble den sendt på Facebook, og Adressa.no.

Konserten, en erstatning for turnevirksomhet i sommer, var det utrolige 207.000 seere som fikk med seg, skrev Adressa natt til søndag.

Da var det 137.000 som hadde sett konserten på Åges Facebook-side, mens 70.000 så den på Adressas hjemmesider. Disse tallene gjelder kun for de to timene konserten varte. Kl. 09, søndag morgen, hadde flere strømmet til. Da var det 182.000 som hadde sett konserten på Facebook.

Det innebærer at minst 250.000 mennesker har sett konserten så langt. Konserten er tilgjengelig ut søndag.

«TUSEN TUSEN TAKK !!»

Slik innledes Facebook-innlegget på Åges sider etter konserten.

– Vi takker for alle fantastiske tilbakemeldinger i forbindelse med vår strømmekonsert i kveld. Mye av dette er så rørende at det sitter dypt i oss. Det er også flott å registrere at dere har forstått hvilket enormt arbeide som ligger bak denne konserten, skriver Åge og sambandet.

Det takkes for mange kommentarer om konsertens produksjon. De komplimentene sendes videre til alle som jobbet med lyd, bilde, produksjon, og til crewet.

Åge takker også til alle som vippset.

– Stort engasjement

Avisas anmelder rullet terningkast 6 for konserten, og Børge Sved, leder for kulturavdelingen i Adressa, forteller at det var helt enorm respons på konserten, fra «start til slutt».

– I tillegg til at utrolig mange har sett konserten, var det et stort engasjement underveis. Folk viste frem hjemmene, hyttene, bobilene og verandaene sine, og ga oss stemningsrapporter mens det pågikk. Selv om man ikke sto skulder til skulder, var det mye nærhet både fra scenen, og i det publikum delte, sa Sved til egen avis.

