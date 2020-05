Åge tror september-konserter henger i tynn tråd

NAMDALSAVISA

Politiet har ingenting å melde av hendelser fra natten.

Overveldende respons

Åge og Sambandets digitale konsert, som ble strømmet lørdag, tatt opp torsdag, var deres eneste konsert for sommeren. Den ble sett av over 250.000, på Facebook og Adressa.no

Lørdag kveld sa Aleksandersen til VG at responsen hadde vært overveldende.

– Det strømmer inn meldinger. Folk har kosa seg, og det er mange kjærlighetserklæringer. Det er herlig, sa Aleksandersen til VG.

På lørdag kveld var det ikke klart hvilke summer som hadde blitt vippset inn, men Aleksandersen fortalte VG at «Vi vet at det har gått veldig bra».

– Vi har brukt masse penger på å sette dette opp på den måten vi har gjort, men det ser bra ut.

Likevel regner Åge med et omsetningstap på 12 millioner kroner i månedene fremover.

– Men det erstatter ikke 20 konserter, nei. Kanskje én, sier Aleksandersen til VG.

– Kan egentlig ikke se for meg at det skjer

Seertallet var over ti ganger høyere enn den forrige rekorden:

– Det nest høyeste seertallet vi hadde var Terje Tysland og det var rundt 22–23 000. Så det var nok over forventningene, sier reportasjeleder for kultur i Adresseavisen, Børge Sved til VG.

Åge forteller også VG at, med sommerturneringen kansellert, står også høstens konserter i fare.

– Vi er i samme båt som veldig mange andre. Opprinnelig har vi tre konserter på Rockefeller i Oslo i september også, men de tror jeg henger i en tynn tråd. Jeg kan egentlig ikke se for meg at det skjer, men vi venter på at det blir tatt en avgjørelse der, sa han til VG, før han fortalte at han ser for seg bilferie i Norge til sommeren.

Overskyet

Været i Trøndelag: Sørvest opp i frisk bris på kysten, fra sent i ettermiddag sørøst bris. Noen spredde regnbyer først på dagen. Fra i ettermiddag stort sett pent vær, først i sør.

Det blir stort sett overskyet, og mellom 9 og 12 grader i Namdalen i dag.

Møte om arbeidslivskriminalitet

Det var ved midnatt registrert 8.352 tilfeller av koronasmitte i Norge, gjengir NTB. Dette er en økning på seks tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 20 tilfeller. 38 personer får behandling på sykehus for korona, og søndag var det registrert 235 døde fra sykdommen.

I dag leder statsminister Erna Solberg (H) et toppmøte om kampen mot arbeidslivskriminalitet. På møtet, som starter kl. 12, vil det bli orientert om hvordan regjeringen jobbet for å hindre misbruk av korona-ordningene.

I Italia åpner svømmehaller, idrettsanlegg og treningssentre mandag. I Hellas får restauranter, barer og kafeer åpne dørene og på Island åpner både treningssentre og spisesteder.

Mellom 2016 og 2018 ble flere enn 400 norske barn og unge etterlatt i utlandet mot sin vilje. I dag møter en rekke ministere en ekspertgruppe som har sett på forebygging og oppfølging av disse.

Da korona-restriksjonene trådte i kraft, stengte Nava Sport sine butikker og permitterte alle 53 ansatte. Nå strømmer folk til både butikkene og nettsida for å sikre seg utstyr til norgesferien.

Fylkesrådmannen foreslår utbedringer for 4,4 millioner kroner på begge sider av Hovikberga, men den farligste strekninga er ikke med i forslaget.

Meteorologene spår over 20 grader i store Namdalen, når sommervarmen inntar landet til uka.

Ordfører Arnhild Holstad mener det er foruroligende at Justis- og beredskapsdepartementet bruker antall flybevegelser i vurderinga av hvem som skal få landingsplass for det nye redningshelikopteret.