160 flere studieplasser ved Nord universitet

NAMSOS: Regjeringa oppretter derfor 4000 nye studieplasser og fordelingen av disse studieplassene er nå klar.

– Nord Universitet er en av utdanningsinstitusjonene som får øke kapasiteten fra høsten av, med i alt 160 nye studieplasser. Det betyr at flere ungdommer får mulighet til å studere ved et av studiestedene Nord har i nordre Trøndelag, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) i ei pressemelding.

Det er særlig innen helse- og sosialfag, lærerutdanningene de nye studieplassene kommer, men også innen fagfelt som matematikk, naturfag og teknologi økes kapasiteten.

Nord Universitets 160 nye studieplasser fordeler seg slik:

#Helse- og sosialfag: 70 plasser

#Lærerutdanning: 30

#MNT: 30

#Økonomisk/administrative fag 30 studieplasser.

– Norge skal gjennom en langvarig omstilling, også helt uavhengig av koronakrisen. Vi må sørge for at vi utdanner den kompetansen arbeidslivet etterspør, som kommunene trenger og sørge for å kvalifisere flere for et jobbmarked i endring, sier stortingsrepresentant Andre N Skjelstad (V).

– Dette bidrar også til et løft regionalt, ved at flere universiteter og høgskoler rundt om i landet får enda større kapasitet. KrF er glade for å kunne gi et økt tilbud innen disse fagområdene i ulike regioner sier Karin Bjørkhaug, gruppeleder for KrF på fylkestinget i Trøndelag.

– Satsinga på kunnskap og kompetanse vil øke ytterligere fremover. De regionale utdanningstilbudene er nøkkelen og jeg er særlig imponert over den jobben som gjøres ved Nord universitet i vår region for å utvikle fleksible utdanningstilbud som matcher næringslivets behov. Der gjøres det en pionerinnsats som hele landet kan lære av, avslutter Elin Agdestein.

Fakta:

#Det opprettes 4.000 flere studieplasser ved landets høyskoler og universiteter.

#I regjeringas forslag er de 4.000 studieplassene fordelt slik: Helse og sosialfag: 1.123 plasser, lærerutdanningene: 550 plasser, matematikk, naturvitenskap og teknologi: 1.472 plasser, juridisk og økonomisk-administrative fag: 833 plasser, Animasjon, utøvende musikk, film og kunst: 22 plasser.