Avgangselevene gikk glipp av hovedproduksjon, klassetur og deler russetida. Når får de plaster på såret i form av to strømmekonserter.

Koronapandemien gjorde at sisteårselevene på musikk, dans og drama på Olav Duun vgs. fikk en litt trist avslutning på skolegangen. En liten trøst er at de 3. og 4. juni får levere to direktesendte konserter fra NTE Arena.