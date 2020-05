Gutt sett klatre på utsida av bru – viste seg å ha satt fast fiskesnøret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det var en melder som ringte inn, og fortalte at vedkommende hadde sett en gutt klatre på utsida av gjerdet på ei bru og plutselig hadde hun ikke sett ham lengre, forteller Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt.

Politiet rykket raskt ut og i tillegg rykket brannvesenet ut med båt, men før båten hadde forlatt kaia fikk de kontrabeskjeden på sambandet; gutten hadde satt fast snøret i brua og de trengte ikke assistanse.

– Det var tre gutter som fiska langs brua og det var tredjemannen, som hadde satt fast kroken og prøvde å løsne den. Alt var i orden da politiet kom til stedet og han hadde forlatt området da politiet kom. Han hadde sikkert slitt av kroken, forteller Mogstad.

For da politiet kom til brua sto to av kompisene igjen med fiskestengene. De var begge i 15-årsalderen og hadde det aldeles nydelig i finværet.

– Men ut ifra det jeg ser i politi-loggen så har jeg full forståelse for at melderen ringte inn til oss og var bekymra. Det at vedkommende ringte inn til oss setter vi stor pris på.

Saken vil ikke bli etterforska nærmere av politiet, forteller Mogstad.

– Vi anser saken som oppklart.