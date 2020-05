Nye priser og innføring av friplasser og fritidskort skal sørge for at alle nå kan benytte seg av Kulturskolen i Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mandag 18. mai åpnet igjen Kulturskolen i Namsos dørene, etter å ha vært stengt i ni uker. Gjennom denne tida har det vært alternativ undervisning gjennom digitale plattformer.

– Det har stort sett fungert godt, litt etter hva slags fag man snakker om. Danserne var tidlig ute og det har fungert greit. Systemet for lekser og dialog har også fungert bra, sier rektor Lars Øivind Meland.

Når kulturskolen starter opp igjen til høsten, er det med normal undervisning. Men etter erfaringene med fjernundervisning, er det et ønske om å etablere et delvis digitalt tilbud som et alternativ til tradisjonell undervisning.

– Dette har vært ei utfordrende tid, men utrolig lærerik. Vi har med oss enormt mange og gode erfaringer fra denne perioden som vi skal ta med oss videre. Blant annet har vi i lang tid sett etter gode løsninger for å kunne gi et tilbud til de som bor lengst fra våre undervisningssteder og velger å ikke delta i kulturskolen på grunn av dette, sier Meland.

Senker – og øker prisen

Etter kommunesammenslåinga har skolen nå over 800 elevplasser. Avdelingene på Jøa og Namdalseid vil fortsatt bestå, men det administrative er nå samlet i en enhet.

Nytt fra høsten er også at elevkontingenten ved kulturskolen skal harmoniseres. Det vil si at man skal ha samme pris for alle i nykommunen. I gamle Namsos har prisen siden 2014 ligget på 4.000 kroner i året, mens prisen på Jøa og i Namdalseid har vært 2.300 kroner.

– Dette er en politisk sak. Alle kommunale avgifter skal harmoniseres i den nye kommunen, sier Meland.

Dette innebærer at prisene på Jøa og Namdalseid økes til 2.800 kroner fra høsten, mens prisen i Namsos justeres ned til 3.600. Fra neste høst skal prisen for hele kommunen ende på 3.200 kroner per skoleår. Elevkontingenten i Namsos har ligget høyest i Trøndelag siden 2014, mens den har vært i det nedre sjiktet i Namdalseid og på Jøa.

– Det er ikke til å stikke under stol at 4.000 kroner er mye for mange, sier Meland.

Kulturskole for alle

Etter at prisene økte i Namsos for seks år siden opplevde kulturskolen at mange elever falt fra.

– Statistikken viser større frafall av elever i områder med større andel lavinntektsfamilier etter økninga, sier Meland, som er opptatt av at kulturskoletilbudet skal være for alle.

– Hadde vi økt til 4.000 kroner for hele kommunen, hadde vi ødelagt hele tilbudet, for vi ville ha mistet mange elever. Vi vet at andelen barn i lavinntektsfamilier er noe høyere i Namdalseid og på Jøa enn i Namsos, og det er viktig for oss at kulturskole skal være for alle.

For å sikre at alle skal ha mulighet til å få elevplass har kommunen innført behovsprøvde friplasser.

– Friplassene er for å fange opp dem som er dårligst stilt, og har vært en fanesak for meg. Kulturskolen har ikke vært for alle, det må vi innse. Så det er en kjempeseier og veldig artig å kunne være tilgjengelig for dem som trenger det mest.

Det er satt av 120.000 kroner til friplassene, og samtidig er man i ferd med å innføre et fritidskort fra høsten av. Det er for alle, og innebærer at man får 1.000 kroner hvert halvår til å bruke på kulturskole eller andre organiserte fritidsaktiviteter i kommunen. I tillegg vil det komme noe som kalles fritidskort pluss, som er for familier som er under lavinntektsgrensa.

I tillegg til at flere nå vil få lettere tilgang til tilbudene, utvides de også fra høsten av.

– Også i fagtilbudet skal vi treffe alle. Vi har fag for barn fra to til 20 år, men har manglet noe i bredden for å nå alle. Fra høsten utvider vi fagtilbudet med danseformen HipHop/Girly style, og ikke minst oppretter vi et tilpasset tilbud med musikkterapi. Musikkterapi er ikke undervisning, men en behandlingsform med et bredt mulighetsspekter.

Kulturskolen begynte også i fjor et multikulturelt tilbud, kalt Vi i Namsos. Der jobbet namsosinger fra alle verdens hjørner med ei forestilling til byens 175-årsjubileum, som måtte utsettes på grunn av koronaviruset.

– Vi har så smått kommet i gang med øvelsene igjen, og ser nå på en dato i oktober for gjennomføring, sier Meland.