Huseier syntes avslaget var strengt – men aksepterte det

MARØYA: Avslaget på søknad om tillatelse til fasadeendring på et bolighus har skapt sjeldent store diskusjoner etter at Frp-leder i Nærøysund, Terje Settenøy, gikk ut og kalte det horribelt at ikke folk selv skal få bestemme hvilke vinduer de vil ha.