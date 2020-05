Nav-utbetalinger til korona-permitterte er forsinket: – Vi er lei oss

Korona-permitterte fortviler over manglende utbetalinger fra Nav. – Vi er lei oss for at ventetida kan bli lang for flere, sier leder i Nav Midtre Namdal, som forsikrer at etaten jobber på spreng for å få til ei snarlig løsning.