Småbarnsmor med overskudd og høy fart

Jeg har aldri lagt andre ting til side for å kunne trene mer.

NAMSOS: – Uff, det ble ikke all verden dette. Jeg hadde håpet på at det skulle gå raskere. Men det er nok sammensatte årsaker til at det ikke ble optimalt i dag, sier hun etter å ha løpt på det som til henne å være var ei ganske så ordinær tid på 3.000 meter – 10,24.