Vinduer til besvær

«Ansvaret for et endelig vedtak bør ligge lokalt, hos de folkevalgte»

NAMDALSAVISA

Saken om huseieren som fikk avslag på ønsket om å bytte ut vinduene på huset sitt på Marøya med heldekkende panoramavinduer, har skapt stort engasjement etter at det ble kjent denne uka. Flertallet i Utvalg for næring og natur i Nærøysund valgte å si nei til planene, og huseieren har nå levert et nytt, justert forslag som ser ut til å kunne bli godkjent.

Det kan framstå underlig at en slik enkel byggesak får så mye oppmerksomhet, men den rører både ved en del prinsipielle sider, samt det faktum at vi nordmenn har et svært sterkt forhold til alt som har med hus, hjem, oppussing – og ikke minst, utsikt å gjøre.

Hva som er pent og hva noen liker eller ikke liker er det heldigvis delte meninger om, og ingen fasit på. Men det går an å ha noen objektive retningslinjer for hvordan bygninger skal utformes, og hvilket visuelt inntrykk de skal gi til omgivelsene. Derfor er det riktig at det finnes en plan- og bygningslov, og at det finnes politikere som er satt til å forvalte den. De fleste byggesaker bør kunne avgjøres så enkelt som mulig og med så lite saksbehandling som mulig. Men når unntak skal vurderes, eller det oppstår tvil, må vi kunne stole på at vi har lokalpolitikere som er i stand til å vurdere sakene uhildet og i tråd med lovens intensjon, og til det beste for lokalsamfunnet.

Det virker det som Utvalg for næring og natur i Nærøysund har gjort. Flertallet i utvalget påpeker i et leserinnlegg i NA at de har ansvar for nåværende og framtidige valg, og at deres hensikt er å skape forutsigbarhet. Det er en riktig tilnærming, og sier også noe om det ansvaret lokalpolitikere tar på seg.

Det står respekt av at huseieren aksepterte flertallets beslutning, og kom med et justert forslag. I det siste har det vært omtalt en rekke saker der lokalpolitikernes vedtak kan bli overprøvd av byråkrater og saksbehandlere – som flyttinga av en hytte på Otterøya, konsesjonsgiving på Åsnes gård på Sjøåsen, eller husbygging ved Bjøra i Overhalla. Felles for dem alle er at ansvaret for et endelig vedtak bør ligge lokalt, hos de folkevalgte. Et demokrati er bygd på uenighet og debatt, men vi er avhengig av at folk har tillit til de beslutningene som tas lokalt, hvis lokaldemokratiet skal styrke seg.