Øya har så langt vært uten bilførende ferge i 20 dager, og lengre blir det

GJERDINGA: MF «Vikna», som vanligvis går mellom Gjerdinga og Eidshaug, ble 6. mai tatt midlertidig ut av drift på grunn av tekniske problemer. MS «Helgeland Express» ble satt inn for denne, men erstatteren er ikke bilførende, så innbyggerne fikk tilbud om å kjøre med MF «Haranes» til Ramstadlandet for å få bilene over på fastlandet. 20 dager senere er MF «Vikna» fortsatt ikke i drift.