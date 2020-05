Fylkeslege roser trønderne: – Har nesten ikke registrert smittespredning

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter utbruddet av koronaviruset i Trøndelag, har det vært rundt 530 smittetilfeller. Nå nærmer seg ingen nye påvist smittede med covid-10.

På landsbasis er det registrert rundt 8.360 smittetilfeller. De aller fleste er nå friske og raske etter å ha vært syk på grunn av covid-19. Antall nye smittede har de siste ukene gått kraftig ned, og nå er det så å si ingen registrert smittespredning i Trøndelag.

– Det er bare å takke alle og enhver for jobben som er gjort. Utviklinga viser at vi alle har gjort det vi kan nå, så vi nesten ikke har nye registrerte smittede i fylket. Sammen har vi klart å slå viruset ned, men dette er en maraton så vi kan nok ikke slippe taket, sier fylkeslege Jan Vaage i ei melding fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Mot mer og mer åpning

7. mai la regjeringa fram en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. Siden da er barnehager, grunnskoler og videregående skoler åpnet. Også en rekke virksomheter har gjenopptatt sin virksomhet. Nye lempinger i tiltak er varslet fra 1. juni og 15. juni, noe som bidrar til mer og mer normalisering av samfunnet.

– Strategien nå er mer testing i kombinasjon med aktiv smittesporing og isolering når nye tilfeller dukker opp. Videre kontroll fordrer at vi fortsetter den gode jobben vi har gjort med å følge de generelle smitteverntiltakene, sier Vaage.

– Det blir jo ingen utenlandsferie i år, noe som bidrar til mer ferie her hjemme. Hva tenker du om det?

– Vi må være forberedt på at det vil dukke opp ny smitte, for det vil skje. Koronaviruset er noe vi kommer til å leve med lenge. Derfor er det så gledelig å se at rådene som er gitt for mange har blitt den nye normalen. Vi spriter hendene når vi går inn i butikken og vi holder større avstand. Små tiltak med stor effekt, sier Vaage.

Han viser til at det også er en stor nedgang i andre typer infeksjonssykdommer, som for eksempel omgangssyke.

Innsatsen har gitt resultater

Kommunene og spesialisthelsetjenesten i Trøndelag har også gjort en formidabel innsats i håndteringa av koronaviruset.

Ansatte i karantene, begrenset tilgang på smittevernutstyr og store tilpasninger er bare noe av det sykehusene og kommunene har måttet håndtere de siste månedene.

Kommunene har i tillegg håndtert både stenging og åpning av skoler og barnehager.

Selv om mye nå normaliseres mer og mer, må dette skje etter den «nye normalen». Dette innebærer forsvarlige og trygge tjenester i en langvarig beredskapssituasjon, ifølge fylkeslegen.