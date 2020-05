NAMDALSAVISA

Fylkesmannen i Trøndelag har pålagt Nærøysund Kraftbetong AS å oversende meldeskjema for Stakkskardet steinbrudd nord for Rørvik. Virksomheten må oversende støv- og støyrapporter dersom disse foreligger, eventuelt må virksomheten oversende bekreftelse på oppstart av målinger/beregninger av støv og støy.