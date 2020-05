Brukte ikke bilbelte – ilagt gebyr

NAMDALSAVISA

RØRVIK/KOLVEREID: Politiet har torsdag gjennomført trafikk-kontroller i Kolvereid og Rørvik, med fokus på bruk av bilbelte og bruk av elektronisk under kjøring.

Fire bilførere og en passasjer ble ilagt gebyr på 1.500 kromner for ikke å ha brukt bilbelte, melder politiet i Namdalen på sin Facebook-side.

– Alle førere som kjørte gjennom kontrollene avsto fra å snakke i mobiltelefonen under kjøring. Det er vi veldig fornøyd med, opplyser politiet.

Politiet viser til at reaksjonen for bruk av elektronisk utstyr under kjøring er et forenklet forelegg på 1.700 kroner og to prikker på førerkortet.