Fotballstunt til 120.000

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Totalt har det kommet inn ca 120.000 kroner som vi fordeler på dere klubber etter en nøkkel vi har blitt enige om. Jeg håper og tror pengene kommer godt med, sa Hans Kjetil Andreassen da han overleverte gavesjekken til representanter for Spillum IL fotball, Namsos IL fotball, Bangsund IL fotball og Klompen FK. Også Gullvikmoen IL fotball får midler fra potten, men de var ikke til stede på overleveringa.

Fotballstunt

Andreassen har sammen med Espen Sandmo og Lasse Brattås stått bak ulike fotballstunt i vår, som har gitt penger i kassa til lagene.

– Vi startet med en spleis til fotballen da korona stoppet all aktivitet. Så «ballet» det på seg, der vi kåret de 50 beste spillerne i Namdalen på egen sending på NA, vi lagde en fotballvideo og sist hadde vi den fiktive cupkampen mellom Namsos og Bangsund. Samlet ga dette via Spleis og Vipps ca 120.000, sa Andreassen.

Mottakerne var naturlig nok svært så takknemlige for gaven.

– Dette var både et overraskende og veldig artig initiativ som kom godt med i koronapausen. Det er veldig fint med slike positive tiltak, og vi i NIL Fotball må få sende en stor takk for den generøsitet som er vist både fra de som har gitt gaver og de som har stått bak tiltakene, sier sportslig leder i NIL Fotball, Kirsten Kvalø.

Hun legger til at pengene går direkte til aktivitet.

– Dette er midler som kommer de unge spillerne våre til gode, sier hun.

Samme melodi også fra de andre klubbene.

– Dette er midler som kommer veldig godt med for oss. Vi mistet Rosenborg fotballskole, og har tapt inntekter. Derfor er dette kjærkomne midler. Det står respekt av at de bruker så mye tid og energi for å gi dette til oss, sier Fredrik Engesvik i Spillum IL og nikker mot trioen Andreassen/Sandmo/Brattås. Også Arnt Egil Rånes og Torleif Formo ble mye skryt til del for sin delaktighet i musikkvideoen.

– Jeg er leder for den minste store klubben i byen, som vi liker å kalle oss. I Klompen satser på å ha lave avgifter for å være med. Disse pengene kan bidra til det. Så stor takk til de fire-fem som har gjort dette mulig, sier Geir Aalberg i Klompen FK.

Mer åpenhet

Lene Bjørlykke Olufsen i Bangsund IL mener koronaen har bidratt til mer åpenhet rundt økonomien i klubbene.

– Vi har alle samme utfordringer, og vi tør si det høyt nå. Vi i Bangsund har blant annet bygget oss en ny kunstgressbane. Det er ikke billig å ha en slik bane, og derfor er vi avhengig av å få inn penger. I likhet med de andre her er vi veldig takknemlig for bidraget, sier Olufsen.