Gikk inn for den billigste løsninga

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg synes det er veldig skuffende at ikke flertallet var villig til å bruke ti millioner kroner ekstra – sett opp mot hva et tap av et menneskeliv i trafikken koster samfunnet – slik at vi kan minske risikoen for tap av menneskeliv betydelig, sier Hanne Lise Fahsing i Rødt.

Torsdag formiddag behandlet fylkespolitikerne i Hovedutvalg veg hvordan de skule disponere restmidlene etter Namdalsprosjektet på rundt 4,4 millioner kroner. Innstillinga fra rådmannen var at pengene skulle brukes på sikringstiltak på fylkesveg 767 – Hovikberga på Otterøya.

Foreslo 15,7 mill

Så langt tilbake som i 2011 kom en verdisettingsstudie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) hvor det ble anslått at tap av et menneskeliv i trafikken tilsvarte 30,2 millioner 2009-kroner. Hard skade – 10,59 millioner, lettere skade – 614.000 kroner og materiell skade – 30.000 kroner. Alle beløp i 2009-kroner.

– Fylksveg 767 er skoleveg, den er arbeidsveg og den er næringsveg. Bare det siste året har det gått to ras og vært en alvorlig ulykke på denne strekninga, og da er det vårt ansvar som vegeier å gjøre tiltak som kan redusere faren, mener hun.

Forslaget fra Rødt var å bevilge omkring 15,7 millioner kroner for å gjennomføre samtlige punkter i rådmannens utredning. Videre å sette i gang arbeidet med utredning av ei trafikksikker tunnel- eller bruløsning innenfor ei ramme på 30-40 millioner kroner og at Hovikberga bør prioriteres høyt innafor fornyings-/rassikringsprosjekter.

Hovedutvalget avviste samtlige punkter i forslaget.

Fra flere ble det pekt på at tiltak ut over de disponible midlene vil kreve omfattende planlegging og at det er tvilsomt om pengene vil bli brukt i år.

Hovikberga er nevnt allerede i Stortingsproposisjon nr. 81 - 2000-2001. «Videre er det problempunkter på rv 769 ved Hemmingskaret og på rv 767 ved Hovikberga. Begge strekningene har betydelig trafikk og kun ett kjørefelt i bratte fjellpartier. Det mangler også sammenhengende gang- og sykkelvegnett av god standard inn mot, og i Namsos sentrum. Namdalsprosjektet har også tiltak rettet mot disse problemene».

– Det er kanskje på tide å ta fram disse planene igjen, bemerker Fahsing tørt.

900 innbyggere håper på mer penger til trafikkfarlig strekning – Nå er det Hovikbergas tur Fylkesrådmannen foreslår utbedringer for 4,4 millioner kroner på begge sider av Hovikberga, men den farligste strekninga er ikke med i forslaget.

Gjør nødvendige tiltak etter flere ras den siste tida Starter sikringsarbeid i Hovikberga I forbindelse med to steinras i Hovikberga på Otterøya tidligere i høst, skal vegen langs de rasutsatte strekningene nå sikres.

Uansvarlig

Arbeiderpartiets Bjørn Iversen mente det ville være uansvarlig politikk å prioritere Hovikberga spesielt utover rådmannens anbefalinger.

– Vi kan ikke bra dra et tilfeldig prosjekt opp av bunken i konkurranse med andre viktige prosjekter. Det blir for tilfeldig og kan få konsekvenser for andre prioriteringer, mente han.

Noe som fikk nesteleder i hovedutvalget, Henrik Kierulf (H) til å reagere.

– Dette er ikke et tilfeldig prosjekt i bunken, vi behandler faktisk disponering av restmidler fra bomringen i Namsos til et konkret trafikksikringsprosjekt, kommenterte han.

Namsos kommune vil forlange nye undersøkelser og strakstiltak for sikre innbyggerne på Otterøya Frykter at det kan gå liv i Hovikberga – Dette er fullstendig uholdbart, og nå er tålmodigheten vår brukt opp. Jeg har ikke lyst til å tenke på hva som kunne ha skjedd om noen ble truffet av raset, sier ordfører Arnhild Holstad.

Steinras i Hovikberga – Det hadde vært livstruende om noen hadde blitt truffet av de svære steinblokkene Det har gått et nytt steinras i Hovikberga på Otterøya – få uker etter forrige ras.

Kierulf la fram forslag på vegne av Høyre og Venstre om å gå inn for det fylkesrådmannen hadde skissert som et alternativ 2 i saksinnstillinga. Og ville bruke 5,35 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til utbedringstiltak i Hovikberga.

– Med en slik bevilgning vil det sammen med de overskytende bompengene på 4.386.540 kroner være mulig å realisere alternativ 2 innenfor en ramme på ti millioner kroner. Det er penger som er disponible, og det handler også om å tenke mer helhetlig med tanke på kostnader når vi først skal sette i gang et prosjekt, sier han.

Forslaget falt mot fem stemmer.

– Det er synd at Ap og Sp ikke vil være med på dette. Det viser liten vilje til faktisk nødvendig satsing på utbedring og utvikling av farlige vegstrekninger, mener Kierulf.

Det ble heller ikke fattet noe prinsippvedtak om å sette i gang planlegginga av et helhetlig prosjekt i Hovikberga. Signalet fra Senterpartiet og utvalgsleder Hallgeir Grøntvedt var at det eventuelt måtte sees i budsjettsammenheng og prioriteringer av prosjekter.