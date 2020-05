Nærøysund åpner opp haller og kulturhus

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Nærøysund kommune skriver på sine heimesider at de har vært i dialog med idrettslagene og blitt enig om ei løsning med bruk av idrettshallene på Kolvereid og Rørvik. Denne innebærer at garderobene fortsatt er avstengt, men at selve hallflatene kan benyttes.