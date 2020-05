Ola bybud pryder Norges fineste «budbil»

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Da vi skulle bestille ny bil for langtransport, hadde vi lyst til å ha en skikkelig «Namsos-bil», sier Vidar Kongensøy i Nær Engros i Namsos.

Han tok kontakt med fotograf Martin Hågensen for å få noen ideer til et bilde som kunne brukes som dekor på nybilen.

– Da jeg satte og bladde i en av bøkene, dukket Birger Stavs bilde av Ola bybud (Ole Andersen) opp, og jeg tenkte det var akkurat det jeg ville ha, sier han.

Heder

Kongensøy sier at de hadde et ønske om å trekke fram hverdagsmennesket.

– Det er også for å hedre ham og alle andre som var med på å bygge byen og landet. Folk som gjennom sitt daglige arbeid og innsats gjør at hjulene går rundt uten at det skrives med store bokstaver og trekkes fram i festtaler, sier Kongensøy.

Og legger til at det også er mye symbolikk i bildet.

– Det viser også utviklinga; fra Ola bybud og andre «kailla me trailla», til dagens moderne varedistribusjon. Og så er det et skikkelig fint øyeblikksbilde fra gjenreisningsbyen, mener han.

– Vi er stolte over at morfar blir hedret på denne måten, sier barnebarna Liv Moen og Elisabeth Moen som var invitert til visninga av bybudbilen.

Ola bybud, som var byens eneste autoriserte bybud etter krigen, gikk bort i 1972. Men fortsatt er det mange som husker mannen med tralla og snadda.

Ole Christian Stav som er sønn av fotografen, synes det er flott at farens bilde nå skal vises fram langs norske landeveger.

– Det er blant de bildene jeg har fått mest respons på når jeg har vist det eller lagt ut på sosiale medier, sier Martin Hågensen.

Topp utstyrt

Budbilen er en Scania S650 som er utstyrt med Scanias nyeste motorteknologi for å tilfredsstille de strengeste utslippskravene. Og for grossisten er det en betydelig investering – 3,4 millioner kroner koster herligheten.

– Det er verdt hver ei krone. Vi vil at sjåførene skal trives og være stolte av arbeidsplassen sin og bilen sin. Og så mye tid som sjåførene tilbringer bak rattet er det viktig at de får best mulig arbeidsforhold og arbeidsmiljø, mener Kongensøy.

Bilen har vært i Danmark for fullstendig oppgradering av hytte etter sjåførens ønsker og spesifikasjoner.

– Vi har også investert i et topp moderne skap, med ulike soner for tørrvarer, kjøl og frys, slik at vi har fått en fleksibel løsning med full kontroll på temperatur på det vi frakter, sier sjåfør Kåre Uran.

To ganger i uka er han i Oslo for å hente varer, og på veg til hovedstaden er den fylt med trønderske varer som skal distribueres sør for Dovre.

Nå i pinsa skal Ola bybud på Oslo-tur.

– Jeg kjører nedover i løpet av pinsehelga for å hente varer, og da kan folk langs vegen få se Norges fineste budbil, smiler Uran.

En halv milliard

Litt tidligere i vinter signerte Nær Engros (Namsos, Levanger og Trondheim) en avtale med Trøndelag fylkeskommune om levering av varer til videregående skoler, offentlige kantiner, sentralkjøkken og andre fylkeskommunale områder med en verdi på 75 millioner kroner.

– Vi har sikret en avtale som gjelder for to år, med mulighet til forlengelse fram til 2024 sier Vegar Kongensøy.

I fjor omsatte Nær Engros-selskapene, inkludert Agder Grossisten i Lilllesand, til sammen for omkring 450 millioner kroner.

– Vi har budsjettert med nesten 100 millioner kroner i vekst i år, blant annet på bakgrunn av kontrakten med fylkeskommunen. Men om vi når målet er litt avhengig av hvor mye koronakrisen har kostet. Vi merker at etterspørselen har vært betydelig lavere i mars og april, sier Vidar Kogensøy.

Han er styreleder i de tre Nær Engros-selskapene i Trøndelag og i Agder Grossisten.

– Til sammen har vi omkring 100 ansatte, har 24 vogntog på vegen og en stor flåte av mindre distribusjonsbiler, forteller han.

Nær Engros AS, Namsos har 20 ansatte, sju store biler og noen mindre, og omsatte i 2018 for 89 millioner kroner med et årsresultat på 5,7 millioner.