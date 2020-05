MORGENRAPPORTEN:

Store letemannskaper rykket ut til Namsosbrua for falsk alarm

Politiet fikk melding om at noen hadde hoppet eller falt fra Namsosbrua, mens vedkommende bare hadde gått hjem. Det er gult farevarsel for jordskred, og det blir mye regn i dag. Her er morgenrapporten fra NA!