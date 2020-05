Ta Norge i bruk

NAMDALSAVISA

Turistnæringa i Namdalen står overfor en både svært utfordrende og svært spennende sesong. Laksenæringa langs Namsen frykter tap på flere titalls millioner som følge av at de utenlandske fiskerne uteblir. De samme utfordringene har de mange populære fiskedestinasjonene langs kysten, fra Flatanger til Leka. Flere av dem har hatt fullbooket for både i år og neste år, men nå er alt i det blå. Hoteller og overnattingssteder er i ferd med gradvis å åpne opp igjen, men det er høyst usikkert hvordan belegget blir.

Det som er sikkert er at namdalinger og nordmenn blir nødt til å feriere nærmere sin egen heim i sommer. Det byr på store muligheter, også for reiselivsnæringa i Namdalen. Destinasjonsportalen Visit Namdalen har allerede merket økt pågang, og da den nye reiselivsattraksjonen på Jøa åpnet sist helg, sto folk i kø utafor døra.

Nå står vi foran ei helg der det ser ut som Namdalen kan by seg fram på sitt beste. Det er viktig at vi som bor her nå også benytter muligheten til å ta i bruk de lokale turistattraksjonene, som normalt har vært nærmest forbeholdt faste, utenlandske gjester.

Hvorfor ikke prøve deg som laksefisker i Namsen, eller på havfiske eller ørnesafari i Flatanger? Eller prøve en av de mange eksotiske overnattingsstedene som finnes, enten det er i hengekøye, en tretopp eller på ei jernbanebru? Sammenliknet med en utenlandsferie med rekordhøy euro eller dollar, er det heller ikke kostbart. Ta Namdalen i bruk i helga – og i sommer!