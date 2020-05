To råkjørere mistet lappen – 11 fikk bot

NAMDALSAVISA

SALSNES: UP har hatt fartskontroll i Salsnes torsdag.

11 forenklede forelegg er utstedt og to har mistet førerkortet.

– De som har mista førerkortet er folk som kjører på for å rekke ferga, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ole Petter Hållingen.

Operasjonslederen forteller at politiet nå ønsker å ha fokus på denne strekninga framover.

– De ønsker å fokusere på dette området i og med at det er omdirigering. Det sies at vegstandarden ikke er dimensjonert for den store trafikken, som kjører der nå. Det er lang flere som frekventerer der enn normalt.

Høyeste hastighet ble målt til 89 km/t i 60-sone.

– Vi vet foreløpig ingenting om alder eller kjønn på personene som mista førerkortet, og avventer informasjon til politiloggen.

