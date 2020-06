Fra i dag kan barn og unge trene fotball som normalt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Norges fotballforbunds foreløpige plan for gjenåpning av breddefotballen ble publisert på NFFs nettsider fredag, og er delt inn i fire faser. Fase én ble initiert mandag med oppstart av klubbtreninger for spillere under 20 år. Fase to trer i kraft 15. juni hvor det åpnes for vanlige treninger i alle divisjoner på seniornivå. Fase tre igangsettes senest 1. juli når kamper og lokale turneringer for barn og ungdom med inntil 200 spillere tillates.