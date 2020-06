Trippel suksess minutter etter laksestart i Namsen: – Ødeleggende galskap

Med et digert glis og fangsten i hånda kunne Øystein juble for sesongens første laks. På 30 minutter ble det halt i land tre stykk på Krukåren. Men høy vannstand spøker for videre fisking de nærmeste dagene.