Varsler søksmål for å få stoppet åtte vindkraftprosjekt

FLATANGER: Organisasjonen Motvind Norge varsler at de vil gå til søksmål mot åtte vindkraftprosjekt i Norge, melder NRK.

Grunnen til at de nå planlegger å gå til søksmål, er for at de ønsker å få en midlertidig stans for å stoppe prosjektene.

Blant vindkraftverkene de nå ønsker å få satt en stopper for er Sørmarkfjellet i Flatanger.

Motvind mener at det er gjort saksbehandlingsfeil, at naboer ikke har blitt hørt og at et er feil bruk av loven.

– Regelverket blir brukt feil, blant annet når det gjeld støy. Vi tror at om vår forståelse av loven er rett, så vil vi få domstolene med på å stoppe de åtte planlagte kraftverkene, sier generalsekretær i Motvind Norge, Rune Haaland til NRK.

Motvind Norge ble etablert i fjor og jobber mot etablering av vindkraft i norsk natur.