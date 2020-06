Når folk ikke kunne komme til byen, sendte kommunen et tv-team på besøk

Korona satte en stopper for Namsos bys 175-årsjubileum. Men når folket ikke kunne komme til byen, sendte kommunen et tv-team på besøk til folk for å høre hvordan de har det. Resultatet er en tv-serie som har premiere på byens 175-årsdag.