Sensorstyrt avtrede til en million løftet på plass i Granåsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Toalettanlegget til i underkant av én million kroner står plassert ved Namsos skisenter i Granåsen, og huser et toalett og et stellebord. Det skal kunne brukes av alle uavhengig av funksjonsevne, og vil være tilgjengelig for bruk hele døgnet. Alt av funksjoner er styrt av bevegelsessensorer, noe som sikrer gode hygieniske rammer for bruken av toalettet.