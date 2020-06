Ingen elektrifisert jernbane nord for Stjørdal

NAMDALSAVISA

STEINKJER: I januar starter arbeidet med å elektrifisere jernbanen mellom Trondheim og Stjørdal, samt Hell - Riksgrensen, etter at Jernbanedirektoratet og Bane Nor nå ha signert en avtale om utbygging for to milliarder kroner. Prosjektet skal være sluttført i juni 2024, ifølge Anne Skolmli som er sjef for regional samhandling i jernbanedirektoratet.