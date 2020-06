Sprinter mot to x NM

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Overhallingen fikk ødelagt fjorårssesongen på grunn av skade. I onsdagens seriestevne på Svenningmoen stilte han til start på 200 meter, satte ny pers med 22,68, og viste at han er tilbake i godt slag. Det var han naturlig nok godt fornøyd med.

– Ja, jeg er helt ok fornøyd med løpet og pers med omkring 0,2 sekunder. Med litt kaldt vær og ikke helt optimale vindforhold, er det godkjent med tanke på at det er årets første løp, sier han.

I fjor måtte han følge store deler av sesongen fra sidelinja på grunn av hamstringskade. Dette har han og trener Eskil Skarland tatt følgende av i treningsarbeidet foran årets sesong.

– Vi har hatt veldig mye fokus på å styrke bakside lår i vinter etter at fjorårssesongen ble ødelagt av hamstring-strekk, sier han.

Sikter mot to NM

Før han skadet seg var Homstad blant Norges aller raskeste, uansett alder, på 60 meter. Han var også i norgestoppen i sin årsklasse på både 100 meter og 200 meter.

Nå løper han i 18-årsklassen, og han ser at 200 meteren ligger an til å øvelsen han satser mest på. Og etter at forbundet kom med oppløftende meldinger med tanke på arrangement for et par dager siden, så kan han også sette seg konkurransemål.

– Hovedmålene i år blir vel junior-NM og muligens hoved-NM. Resultatmessig blir målet i år å løpe ned mot 22,00, sier overhallasprinteren.

Rask steinkjergutt

I stevnet i Overhalla løp lovende Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer FIK 200 meteren på 23,11. Dette er et meget godt resultat. For eksempel var det ingen i Norge i klasse 15 år som løp raskere enn den tida i 2019. 23,11 plasserer han på andreplass på årsstatistikken for 2020.

Allsidige Inger Bergslid løper både mellomdistanse, hekk og er med i tresteg. Hun tok bronse i tresteg innendørs i vinter med 10,88, og fikk 10,17 i stevnet i Overhalla.

Stig Ove Dahlen Selnes kastet kula 14,88, som var noe bak sin egen pers satt i seriestevne for 14 dager siden, mens Frida Havik, Namsen FIF fikk opp 11,35 som sitt beste resultat i kule i 17-årsklassen.

OVERHALLA: Resultater seriestevne 3. juni:

Gutter 10 år

2oo meter, kule, lengde: Salomon Solum Bakken, Overhalla, Sigve Følstad-Wågheim, Overhalla.

Gutter 12 år:

200 meter: 1) Espen Grannes Pedersen, Overhalla 34,10-

Kule: 1) martin Eliah Lilleberre AUnet, Overhalla 6,82.

Lengde: 1) Espen Grannes Pedersen, Overhalla 3,35.

Gutter 14 år:

200 meter: 1) Petter Davidsen, Steinkjer FIK 24,23, 2) Even Elias Grannes Pedersen, Overhalla 26,30, 3) Martin leon Brandvik Aakvik, Namsen FIF 30,31.

Kule: 1) Kasper Johnsen, Namsen FIF 7,71, 2) Lucas Olsen Ranum, Overhalla 7,05, 3) Didrik Bråten, Overhalla 6,39.

Lengde: 1) Lucas Olsen Ranum, Overhalla 3,54.

Gutter 15 år:

200 meter: 1) Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer FIK 23,11, 2) Musamil Ahmed Dahir, Overhalla 30,52.

Gutter 16 år:

200 meter: 1) Sivert Moen, Steinkjer 24,20.

Gutter 18 år:

200 meter: 1) Jørgen Homstad, Overhalla 22,68.

Gutter 19 år:

110 meter hekk: 1) Sondre Mjølkarlid, Hattfjelldal 15,24.

200 meter: 1) Sigve Brandtzæg Hårberg, Steinkjer 22,98.

Menn senior:

200 meter: 1) Simen A. Landstad Skarland, Overhalla 25,87.

Kule: 1) Stig Ove Dahlen Selnes, Namsen FIF 14,88.

Jenter 9 år:

Kule-lengde: Rikke Ahlin, Overhalla.

Jenter 10 år:

200 meter, kule, lengde: Aurora Rossing Selnes, Namsen FIF, Kaja Viken, Overhalla IL.

Jenter 12 år:

200 meter: 1) Victoria Ahlin, Overhalla 25,00.

Kule: 1) Signe Asp Fossland, Overhalla 6,01.

Lengde: 1) Signe Asp Fossland, Overhalla 3,58, 2) Victoria Ahlin, Overhalla 3,22.

Jenter 14 år:

200 meter: 1) Sunniva Storli Olsen, Namsen FIF 34,26.

Kule: 1) Linnea Solum Bakken, Overhalla 4,84.

Lengde: 1) Linnea Solum Bakken, Overhalla 2,58.

Jenter 15 år:

200 meter: 1) Veslemøy Eidshaug Pedersen, Namsen FIF 29,51.

Jenter 16 år:

100 m hekk: 1) Emilja Lorina Kibalcica, Sandnessjøen 16,89.

200 meter: 1) Caroline Larsen, Namsen FIF 29,23.

Lengde: 1) Emilja Lorina Kibalcica, Sandnessjøen 4,58.

Tresteg: 1) Inger Bergslid, Namsen FIF 10,17.

Jenter 17 år:

Kule: 1) Frida Elise Havik, Namsen FIF 11,35.

Jenter 18 år:

200 meter: 1) Emma Sofie Eriksen, Sandnessjøen 28,01.

Lengde: 1) Emma Sofie Eriksen, Sandnessjøen 4,82.

Kvinner senior:

200 meter: 1) Ellen Homstad, Overhalla 28,28.