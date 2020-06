Lierne gir plass til næringsliv

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Da vi i 2018 gikk oss på at utfordringer med å skaffe fram nok strøm satte en begrensning på utvikling av industriområdet på Jule i Sørli, måtte vi kaste oss rundt for å være sikre på at vi hadde tilgjengelig industriareal, sier rådmann Karl Audun Fagerli.