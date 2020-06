Måtte utsette basaren – nå inviterer menighetsrådet til ny basar

NAMDALSAVISA

KLINGA: Klinga menighetsråd måtte, i likhet med hele samfunnet, ta konsekvensene av koronatiden. Det førte til at den årlige basaren ble utsatt, men nå er det klart for gjennomføring.

– Mange lodd var solgt på forhånd, og nå skal vinnerne endelig bli trukket. Astrid Bergslid er basaransvarlig og ser fram til lørdag 20. juni. Vi skal selge lodd, tombola, kaffe og kaker. Klinga kirkestue er ikke så stort et lokale, så med tanke på smittevern blir det basaraktivitet og sitteplasser både innom- og utendørs, sier diakon Astrid Gustad Angelus.

– Vi håper selvfølgelig på godvær; det vil gi arrangementet en trivelig ramme. Det jobbes for å få tak i partytelt – i tilfelle regn. Dermed er menighetsrådet spente på om det kommer folk. Vi skal gjøre vårt beste for at det blir godt med plass til alle. Det vil være egne folk som har ansvar for smittevern, vi ønsker å gjøre dette slik at alle føler seg trygge. Det er imidlertid viktig at alle hjelper til og holder kravet om en meters avstand, og lar være å komme hvis noen kjenner på symptomer på luftveisinfeksjon, sier hun.