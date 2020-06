Trønderbilene tildelt milliardkontrakt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Innlandet fylkeskommune har innstilt Trønderbilene AS som vinner av de to anbudskontraktene for Lillehammer og Ottadalen. Varighet på kontraktene er ti år for Lillehammer og 9,5 år for Ottadalen, skriver Trønderbilene i ei pressemelding.

Kontraktene har en samlet omsetning over kontraktsperioden på cirka 1,1 milliard.

Antall busser i anbudene er 80 kjøretøy og antall ansatte er rundt 100 personer. På Lillehammer har selskapet besluttet å benytte el-busser for bytrafikken. På øvrige linjer i begge anbudene vil det bli benyttet fossilfritt drivstoff.

Oppstart for kjøringa er juni 2021 for Lillehammer-anbudet og januar 2022 for Ottadal-anbudet.

Trønderbilene AS har en årlig omsetning på cirka. 730 millioner kroner og 547 ansatte. Antall busser i trafikk er 550. Selskapet utfører busstrafikk fra Skien i sør til Nordlandsgrensa i nord. Videre har selskapet en betydelig kontrakt i Jämtland.