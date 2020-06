Historiske løpere på sommersnø

NAMDALSAVISA

SKOROVAS: For da hans papppa Morten i samråd med Namdal Ski arrangerte impulssamling på snø lørdag var det for aller første gang at Namdal Ski har hatt skisamling på snø – i juni måned.

Namdal Ski ble for øvrig etablert i 1996.

– Når det ble så gode snøforhold så måtte vi jo bare kaste oss rundt å arrangere. Og det ble vel ikke så aller verst forhold heller, smilte Wallervand senior.

Og å si at det «ikke var så aller verst forhold» var i alle fall ingen overdrivelse. For med nitid jobbing i tråkkemaskina av samme Wallervand, ble de 20-talls deltakerne på samlinga meget gode løyper til del.

Som Sognefjellet

– Det er jo nesten som Sognefjellet dette, sa Jan Olav Smalås der han sto midt blant en gruppe unge skiløpere i en pause på dagens første økt.

Smalås er fra Skorovas, var med som trener på samlinga, og den namsosbosatte mannen kunne med rette trekke sammenligning med forholdene man har på Sognefjellet, som har vært destinasjonen for løpere i mange år som ønsker å gå på ski på sommers tid.

Denne muligheten fikk nå løperne også i Namdalen, og på platået ovenfor Skorovas sentrum hadde Wallervand kjørt mange kilometer med løyper. Dermed kunne løperne gjennomføre både en god dose teknikk, intervall, skileik og langkjør på sine to økter.

Utøverne representerte klubber fra Grane i nord, Snåsa i øst og Spillum i sør. I tillegg var Lierne, Overhalla, Røyrvik og Elva/Namsskogan representert med løpere på samlinga.

All ære

Leder Tove Nyborg i Namdal Ski gledet seg over den store deltakelsen på samlinga, og er raus med godordene overfor Wallervand.

– Tenk at vi kan arrangere skisamling på snø i Namdalen 6. juni. Det er jo veldig spesielt, og all ære til alle løperne som kom på samling, og ikke minst til Morten (Wallervand) som har vært primus motor for å få til dette, sier Nyborg.

– Jeg synes det er maksimalt at vi kan utnytte snøen når vi først har den i juni. Når det atpåtil ble så gode forhold er det jo ekstra moro, legger hun til.