– Vi har mange uhell, det er svært farlig for maskinfører

NAMSOS: – Vi har mange uhell med at gjerdenetting og stålstreng ligger i graset og vikler seg inn i kanstlåttmaskina. Dette er svært farlig for den som sitter i maskina. Det hender også at steiner og andre gjenstander blir farlige prosjektiler, som kan skade utstyr og folk, sier Trond Einar Elden, teamleder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune.