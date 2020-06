NAMDALSAVISA

NAMSOS: Den økonomiske krisen har truffet næringslivet hardt, og har ført til at mange vegrer seg for å gi ungdom sommerjobb. SpareBank 1 SMN slår nå et slag for kaféen på hjørnet, hotellet i bygda, landbruket eller hjørnesteinsbedriften. Sammen med bedriftene vil banken sikre 300 ungdommer sommerjobb for byer og lokalsamfunn i hele Midt-Norge.