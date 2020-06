NAMDALSAVISA

LEVANGER/NAMSOS: Helse Nord-Trøndelag må kutte 202 millioner kroner i kostnadene fram mot 2023. Samtidig er det et skrikende behov for et tilbygg ved Sykehuset Namsos – et kombinasjonsbygg som optimistisk sett er priset til 360 millioner kroner. Realistene sier 400 millioner kroner.